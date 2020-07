Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Transporter umgekippt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Transporter ist in der Nacht zum Mittwoch (01.07.2020) zuerst mit mehreren Stahlpfosten kollidiert und im Anschluss umgekippt. Ein 32-Jähriger fuhr gegen 00.55 Uhr die Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen entlang und verließ diese an den Otto-Hirsch-Brücken. Als er nach links in Richtung Stuttgart-Uhlbach abbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen mehrere Stahlpfosten. Infolge dieses Zusammenstoßes kippte der Opel Combo nach rechts und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.

