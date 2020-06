Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (29.06.2020) einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, in einen Einzelhandel an der Württembergstraße eingebrochen zu sein. Der Eigentümer des Ladens überraschte den Jugendlichen gegen 23.25 Uhr, als dieser hinter dem Tresen stand und mit einer Hacke, die er offenbar im Laden vorfand, auf die Kasse einschlug. Der 69-Jährige Ladenbesitzer hielt den Jugendlichen fest, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Der einschlägig polizeibekannte deutsche Staatsbürger wird im Laufe des Dienstags (30.06.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

