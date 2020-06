Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) Übermüdet und unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Deißlingen

Vermutlich auf Grund Übermüdung und Alkoholeinfluss hat ein 25-jähriger Pkw-Fahrer am Samstagmorgen auf der B27 einen Verkehrsunfall verursacht. Der VW-Fahrer war gegen 08:45 Uhr von Rottweil kommend in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs als er unvermittelt und ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Im Anschluss kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr eine etwa vier Meter hohe Böschung hinab, beschädigte diverse Hecken und Sträucher und kam schließlich in einem Gartengrundstück in der Augustenstraße in Deißlingen zum Stehen. Bei der durchgeführten Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten alkoholische Beeinflussung beim 25-Jährigen feststellen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Der Fahrer selbst gab an übermüdet gewesen zu sein. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Fremdschaden wird auf etwa 3000 Euro eingeschätzt.

