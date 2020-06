Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Körperverletzung - Zeugenaufruf

Stockach (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Stockach zu einer Körperverletzung, welche sich am Samstagnachmittag im Bereich der A98, Anschlussstelle Stockach-West, ereignet hat. Die 43-jährige Geschädigte verließ gegen 15:00 Uhr mit ihrem Pkw die Autobahn und wollte in Richtung Stockach weiterfahren, als sie an der Einmündung zur B313 von einem roten Volvo überholt und ausgebremst wurde. Der bislang unbekannte Volvo-Fahrer stieg im Anschluss aus, öffnete die Fahrertüre der Geschädigten und versetzte ihr unvermittelt zwei Schläge auf den Kopf. Hierdurch fiel die Brille der 43-Jährigen auf den Boden. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem Pkw davon. Die Geschädigte wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

