Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht in Rottweil

Rottweil (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 im Zeitraum von 17.00 bis 19.30 Uhr kam es in der Brugger Straße in Rottweil zu einer Unfallflucht. Ein geparkter Pkw, der erst am 10.06.2020 neu zugelassen wurde, ist vermutlich von einem Kind mit einem Kinderfahrrad im Bereich der Heckklappe gestreift und dadurch beschädigt worden. Es waren Kratzer und Gummiabrieb am Pkw festzustellen. Das Kind entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden dürfte ca. bei 1000 EUR liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Bohrer, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell