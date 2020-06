Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden in Rottweil

Rottweil (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 08.07 Uhr kam es an der Kreuzung Heer- / Hausener Straße in Rottweil zu einem Verkehrsunfall, als ein 23-jähriger Mann die Vorfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeuges missachtete. Die Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet, die Verkehrsregelung erfolgte durch Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000 EUR, verletzt wurde niemand.

