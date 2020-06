Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall auf der BAB A81, Höhe Deißlingen

Deißlingen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 um ca. 15.28 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und VS es zu einem Verkehrsunfall, als ein 51-jähriger Autofahrer einen anderen Pkw rechts überholte, der gerade seinerseits einen Lkw überholte. Der Überholer scherte so knapp wieder nach links vor den überholten Pkw ein, dass es trotz einer Gefahrenbremsung zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ca. 1400 EUR geschätzt. Aufgenommen wurde der Unfall durch die Autobahnpolizei aus Zimmern o.RW.

