Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schwenningen

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstag, 13.06.2020 gegen 01.15 Uhr wurde in der Jahnstraße in Schwenningen ein Fahrzeug kontrolliert, welches zuvor durch unsichere Fahrweise und einen defekten Scheinwerfer auffiel. Der Fahrer gab zunächst falsche Personalien an. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurden Kennzeichen verwendet, die für ein anderes Fahrzeug zugelassen und als gestohlen registriert sind.

