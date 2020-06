Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

St. Georgen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 17.11 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die K 5724 von Brogen kommend in Richtung St. Georgen. Der 63-jähriger Mann überholte einen Transporter und kam beim Wiedereinscheren durch einen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte dadurch und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber transportierte ihn ins Klinikum. Der Schaden am Motorrad wird auf 4000 EUR geschätzt. Sachbearbeitung bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Bohrer, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell