Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf der Malgartener Straße

Bramsche (ots)

Auf der Malgartener Straße kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Pkw und einer Radfahrerin. Der unbekannte Fahrer des Autos bog gegen 20.35 Uhr von der Malgartener Straße (Stichstraße vom Grammelmoorweg kommend) in die Malgartener Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Radfahrerin, die in Richtung des Kreisverkehrs Auf dem Damm/Osnabrücker Straße/Alte Engterstraße unterwegs war. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mädchen setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell