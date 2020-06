Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Mountain-Bike von Schulgelände gestohlen

Osnabrück (ots)

Von einem Schulgelände an der Windthorststraße stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen ein hochwertiges Mountainbike der Marke Haibike, Modell Fully. Das silberne 29-Zoll-E-Bike stand an einem Fahrradständer anschlossen, als sich Diebe an dem Schloss zu schaffen machten und das Fahrrad mitnahmen. Das Mountainbike ist mit einer Lichtanlage und Schutzblechen ausgestattet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

