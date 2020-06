Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kellereinbruch im Stadtteil Mitte

Melle (ots)

Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Haferstraße geriet zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ins Vier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr (Mittwoch) und 10.45 Uhr (Donnerstag) Zutritt, hebelten im Keller zwei Türen auf und entwendeten aus den Räumen Werkzeuge. Die Polizei in Melle ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

