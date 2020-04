Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung an Radarmesseinrichtung auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Schweich in Richtung Trier

Trier (ots)

Am 24.04.2020, gegen 17:42 h, kam es auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Schweich - Überführung der Ableitung - zu einer Manipulation an einer eingerichteten, mobilen Radarmesseinrichtung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die eine möglicherweise handelnde Person/en oder Fahrzeuge an der benannten Örtlichkeit (Seitenstreifen) beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Schweich unter Tel. 06502/91650 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell