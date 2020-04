Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand in der Abtei Himmerod

Großlittgen (ots)

Bei einem Brand in der Abtei Himmerod ist am frühen Mittwochmorgen, 22. April, Sachschaden entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer gegen 7.30 Uhr in einem Lagerraum aus und griff auf den Dachstuhl über. Der Brand konnte rasch von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich nach bisherigen Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kripo Wittlich hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

