Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- Opel Meriva touchierte Jogger

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Nordstraße zu einer Unfallflucht, bei der ein Jogger leicht verletzt wurde. Der 48-jährige Osnabrücker lief gegen 08.35 Uhr auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Bremer Straße, als er etwa in Höhe des Campingplatzes von einem entgegenkommenden silberfarbenen Opel Meriva mit dem Außenspiegel touchiert wurde. Der etwa 65 bis 70 Jahre alte Fahrer des Autos mit Kennzeichen aus dem Ortenaukreis (OG-XXXX) setzte seine Fahrt danach fort und kümmerte sich nicht um den leichtverletzten Jogger. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei unter Telefon 0541/327-2215 entgegen.

