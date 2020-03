POL-LB: Leonberg-Ramtel: Alkoholisierter schlafend im laufenden Fahrzeug angetroffen; Korntal-Münchingen: Kompletträder gestohlen; Kornwestheim: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg-Ramtel: Alkoholisierter schlafend im laufenden Fahrzeug angetroffen

Ein 34-Jähriger wurde durch verständigte Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg am Freitag gegen 7:20 Uhr in der Göppinger Straße in Leonberg-Ramtel schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen. Zuvor war der Mann durch einen Zeugen gefunden worden. Am Fahrzeug lief noch der Motor. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und der Mann zeigte Zeichen starker Alkoholisierung. Als der 34-Jährige in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterzogen werden sollte, wehrte er sich körperlich, so dass er durch die Beamten überwältigt werden musste. Als schließlich keine Gegenwehr mehr möglich war, verlegte sich der Mann darauf, die Anwesenden mehrfach zu beleidigen. Selbst als er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, nutzte er die Gelegenheit für eine weitere Beleidigung. Die Beamten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Tatverdächtige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Korntal-Münchingen: Kompletträder gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 8:30 Uhr, Zugang zu einer Tiefgarage in Korntal-Münchingen in der Friederichstraße. Es wurden zwei Sätze Kompletträder auf Alufelgen im Wert von circa 1.000 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Korntal-München nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0711 839902 0 entgegen.

Kornwestheim: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

An einem Pkw wurde zwischen Donnerstag, 14:30 Uhr, und Freitag, 7:50 Uhr, in der Eastleighstraße in Kornwestheim die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

