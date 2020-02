Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Seniorin (82) schlägt angeblichem Wasserwerker die Tür vor der Nase zu - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Ein angeblicher Wasserwerker versuchte am Dienstagnachmittag (25. Februar) sein Glück bei einer 82-Jährigen - ohne Erfolg. Die Seniorin vermutete bereits eine Betrugsmasche und schlug dem Unbekannten die Tür vor der Nase zu. Gegen 16.15 Uhr klingelte es mehrfach in der Wohnung, die sich im Bereich Karlsruher Straße, Ecke Duisburger Straße befindet. Über die Gegensprechanlage habe ein unbekannter Mann nur einige Sätze genuschelt. Im Hausflur mit geöffneter Wohnungstür sah sie den Fremden und sprach ihn an. Er äußerte, dass er entsandt wurde, um einen Wasserrohrbruch der Straße zu reparieren und er dazu die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die 82-Jährige hegte sofort den Verdacht, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handeln könnte. Bevor der mutmaßliche Betrüger weiter auf die Bewohnerin einwirken konnte, schloss sie unvermittelt und völlig richtig die Wohnungstür und ließ den Unbekannten im Hausflur stehen. Anschließend informierte sie die Polizei. Der mutmaßliche Betrüger flüchtete bevor ein Streifenwagen die Wohnung erreichte. Er ist zirka 155-165 cm groß, zwischen 30 und 45 Jahre alt und hatte eine füllige Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war der Tatverdächtige mit blauer Arbeitskleidung (Emblem auf dem Ärmel). Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. Die Seniorin reagierte völlig richtig! Es ist wichtig, dass Familienmitglieder, Bekannte oder Nachbarn über die zahlreichen Betrugsmaschen informiert und sensibilisiert werden. Denn nur durch aktive Präventionsarbeit können weitere Straftaten - wie in diesem Fall bewiesen - verhindert werden. Für weitere Informationen rund um das Thema Trickbetrügereien stehen Ihnen unsere Experten des Kommissariates Kriminalprävention/Opferschutz zur Verfügung oder informieren Sie sich durch unsere Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die auf der Behördenseite der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr eingestellt ist: https://essen.polizei.nrw/kriminalpraevention-23

/JH

