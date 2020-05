Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Plan, Dienstag, 05.05.2020, 21.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 05.05.2020, 21.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim, Am Plan einen Pkw, Skoda, Fabia. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten einen intensiven Geruch nach Betäubungsmitteln aus dem Fahrzeuginneren. Im Fahrzeug befanden sich der 21-jährige Fahrzeugnutzer aus Kalefeld, sowie ein 22-jähriger Bad Gandersheimer als Beifahrer. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer diverse Betäubungsmittel sowie Zubehör aus und gab zu, Betäubungsmittel vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt. Eine anschließende Durchsuchung des Pkw, sowie der beiden Fahrzeuginsassen führte zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln, sowie Zubehör und Bargeld. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen beide Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

