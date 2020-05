Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet- 4000,- Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 77 Jahre alte Pkw Fahrerin aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Mittwoch, 06.05.2020, gegen 11.45 Uhr die Straße Möncheplatz in Richtung Grimsehlstraße. Sie übersah dann eine 37-jährige Einbeckerin, die mit ihrem Pkw aus dem vorfahrtberechtigten Rosental kommend, auf den Möncheplatz fahren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro entstand. Auf die Verursacherin kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell