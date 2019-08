Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1215) Begrüßung neuer Beamtinnen und Beamter beim Polizeipräsidium Mittelfranken - Einladung zum Fototermin am 02.09.2019

Mittelfranken (ots)

Am Montag, 02.09.2019, begrüßt Herr Polizeivizepräsident Adolf Blöchl beim Polizeipräsidium Mittelfranken 93 Beamtinnen und Beamte, die an diesem Tag ihren Dienst bei verschiedenen Dienststellen der mittelfränkischen Polizei beginnen. Der "Nachwuchs" kommt in der Mehrzahl von der Bayerischen Bereitschaftspolizei und ersetzt 81 Kolleginnen und Kollegen, die, ihrem Wunsch entsprechend, zu anderen Präsidien (13) versetzt werden können oder in den Ruhestand (68) eintreten.

Medienvertreter sind zu diesem Fototermin am

Montag, 02.09.2019, um 10:00 Uhr, vor dem Polizeipräsidium Mittelfranken am Jakobsplatz 5 (Haupteingang) in Nürnberg

herzlich eingeladen.

Janine Mendel/n

