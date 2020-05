Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Rangieren Zaunpfosten beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Vermutlich hat ein bislang unbekannter Lkw Fahrer am Mittwoch, 06.05.2020, gegen 09.00 Uhr bei einer Warenlieferung in der Eichendorffallee beim Rangieren einen Zaunpfosten beschädigt. Der Fahrer hat dann seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

