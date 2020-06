Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auffahrunfall mit einer verletzten Person und drei beteiligten Fahrzeugen in Engen

Engen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 12.40 Uhr kam es an der Einmündung der L 191 / L 190 bei Engen-Welschingen zu einem Auffahrunfall. Ein 61-jähriger Mann fuhr auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung haltenden Pkw auf und schob diesen auf den davor wartenden Pkw auf. Der 42-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde durch den Aufprall verletzt und kam ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 EUR.

