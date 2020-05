Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei übernimmt Waffen- und Munitionsfunde

Lauterecken (ots)

Wiederum ist bei Renovierungsarbeiten an einem älteren Gebäude Munition gefunden worden. Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken haben sie am Dienstag zur Vernichtung übernommen. Die erheblich verrosteten Patronen lagen vermutlich bereits seit längerer Zeit an der Fundstelle in Medard. In Einöllen wurden einer Streifenbesatzung am gleichen Tag ein Gewehr Kaliber 22 und ein Luftgewehr sowie eine Machete übergeben. Diese Gegenstände sollen für die Hinterbliebenen eines verstorbenen Mannes der Vernichtung zugeführt werden. Durch diesen Service der Polizeiinspektion werden Handhabungsfehler beim Auffinden von "scharfen" Waffen oder Munition verhindert. Die Beamten entfernen die Gegenstände regelmäßig selbst von der Fundstelle. Als weiterer Vorteil hatte sich in der Vergangenheit ergeben, dass auch kein strafrechtlich relevanter Transport durch nicht berechtigte Personen zur Polizei erfolgt. |pilek-AH

