Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkohol und Drogen Finger weg vom Steuer!

Sankt Julian (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in der Glanstraße bezüglich einem möglichen Drogenkonsum überprüft worden. Ein Koordinationstest begründete den Verdacht, dass ein vorausgegangener Drogenkonsum vorliegen könnte. Der 29-Jährige konnte sich schließlich auch bei einem Urintest nicht entlasten. Der Test zeigte den Konsum von Rauschgift an, worauf schließlich eine Blutprobe zur Beweisführung veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde vorläufig untersagt. Die Führerscheinstelle erhält eine Mitteilung und bei der Staatsanwaltschaft wird eine Anzeige vorgelegt. |pilek-AH

