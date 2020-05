Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diese Ente war standhaft!

Ramstein-Miesenbach (ots)

Übers vergangene Wochenende versuchten Diebe im Bereich Am Siegelbach eine Ente zu klauen. Die - als Firmenlogo in einem Baum befestigte - Ente hielt aber Stand, der Diebstahl misslang. Allerdings wurde ihr "Horst", ein Ahornbaum, hierbei massiv beschädigt, es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Tel. 06371/9229-0 |pilan RoBi

