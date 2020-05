Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weitere Einbrüche gemeldet

Meisenheim (ots)

Nach der Presseveröffentlichung der Polizeiinspektion Lauterecken vom Freitag, den 08.05.2020, sind weitere Aufbrüche in Meisenheim gemeldet worden. Die polizeilichen Ermittler hatten letzte Woche bei einer Bretterbude am Glanufer zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Ein Anzeiger suchte am Samstag das Gartenhaus seines Vaters in der Nähe des Glans auf. Aus dem aufgebrochenen Gebäude fehlen nach ersten Erhebungen eine Gasflasche, ein Gaskocher und ein eklektischer Rasentrimmer. Die Gegenstandsbeschreibungen werden erfasst und in den nächsten Tagen mit den sichergestellten Dingen abgeglichen. Sieben Gegenstände, welche bereits vor einigen Wochen aus einem Geräteschuppen auf der Gewanne "An Rech" (zwischen Meisenheim und Rehborn) gestohlen wurden, dürften auch beim Diebesgut liegen. Obwohl der Wert der aufgelisteten fehlenden Gegenstände mit 600 Euro angegeben wurde, erfolgte die Anzeige des Diebstahls erst nach der Berichterstattung vom Wochenende. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell