Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Imsweiler (ots)

Imsweiler (Donnersbergkreis) - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkten einige Anwohner aus Imsweiler ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Kinderspielplatz in Imsweiler in der Nähe der Imsweiler Mühle. Am Samstagmorgen mussten vier dieser Anwohner feststellen, dass ihre Fahrzeuge beschädigt wurden. An vier parkenden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte ca. 300 EUR betragen.

Hinweise erbittet die Polizei Rockenhausen unter Tel.: 06361 / 9170. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell