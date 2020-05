Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Kusel (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020 zwischen 05:30 Uhr und 07:45 Uhr haben unbekannte Personen die Glasscheibe an der Haltestelle in der Bahnhofstraße in Kusel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

