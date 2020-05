Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebesgut gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Meisenheim (ots)

Nach einem Zeugenhinweis zu einem Fahrrad hat die Polizei am Donnerstagnachmittag am Glanufer zahlreiches Diebesgut sichergestellt. Auf einem verwilderten Uferabschnitt im Bereich der Hans-Franck-Straße lagen Gegenstände die aus Einbrüchen in Gartenanlagen in den letzten Wochen im Bereich Meisenheim stammen dürften. In einem kleinen Gehege bei einer Bretterbude befanden sich fünf lebende Wachteln, die bereits ihrem eigentlichen Besitzer zugeführt werden konnten. Die Tiere wurden Ende April aus einer Kleingartenanlage gestohlen, zusammen mit weiteren neun Wachteln und sonstigen Gerätschaften. Eine Befragung von Spaziergängern ergab, dass sich auf dem Grundstück gelegentlich mehrere Personen aufhalten. Namen konnten bisher nicht genannt werden. Während einige der sichergestellten Gegenstände bereits gemeldeten Diebstählen zugeordnet werden können, sind andere Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu den Personen, die sich auf dem verwilderten Gelände aufgehalten hatten und zu den Gegenständen, welche auf dem beigefügten Foto zu erkennen sind. Ein rotes Kanu, ein Gas-Heizstrahler und ein hochwertiger Galgengrill aus Edelstahl sind nicht im Bild erfasst. Die Ermittler gehen davon aus, dass einige Diebstähle nicht gemeldet -, gegebenenfalls auch noch nicht bemerkt wurden. Die Polizeiinspektion ist telefonisch unter der Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell