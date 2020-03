Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hakenkreuze in Schule: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen im Treppenhaus einer Berufsschule im Kasseler Stadtteil Wesertor eine Wand mit vier Hakenkreuzen beschmiert. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Zentralkommissariats 10 des Polizeipräsidiums Nordhessen sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, hatten Mitarbeiter der Schule in der Weserstraße, nahe des Katzensprungs, am gestrigen Dienstag die Polizei gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Täter unbemerkt während des Schulbetriebs in das Treppenhaus gelangt und hatten die Zeichen in dunkler Farbe an die Wand gemalt. Die Tatzeit lässt sich auf die Pausenzeit eingrenzen, die zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr stattfand.

Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des ZK 10 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell