Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendieb mit "Rempel-Trick" erfolgreich - Polizei ermittelt

Neuss (ots)

Am Mittwochmittag (04.03.) kam es in der Neusser Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen. Bislang liegen der Polizei drei Anzeigen vor.

Eine über 60-Jährige war, gegen 12:20 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße unterwegs, als ihr eine junge Frau sehr nahe kam. Auf ihre Verhaltungsweise angesprochen, entschuldigte sich die Unbekannte und verschwand eilig aus dem Geschäft. Als es ans Bezahlen ging, bemerkte die ältere Dame dann den Verlust ihrer Geldbörse, die sie in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte. Offenbar hatte die Verdächtige diesen Moment genutzt und die Geldbörse an sich genommen.

Die Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: etwa 20 bis 25 Jahre alt, helle Haut, schön geschminkt, schwarze Augen, schwarze eng am Kopf anliegende Haare, dunkle Bekleidung. Ähnlich erging es, gegen 12:00 Uhr, einer knapp 80-jährigen Seniorin in der Filiale eines Non-Food Händlers an der Niederstraße. Als auch sie an der Kasse ihre Waren begleichen wollte, war ihr Portmonee nicht mehr in ihrer Handtasche. Diese hatte sie während des Einkaufs an ihrem Rollator befestigt.

Zur Mittagszeit erstattete eine Neusserin Anzeige bei der Polizei, weil eine Taschendiebin ihr die Geldbörse entwendet hatte. Die 60-Jährige schilderte, eine braunhaarige Frau habe sie, gegen 12:00 Uhr, an der Krefelder Straße in einem Textilgeschäft angerempelt. Augenblicke später stellte sie fest, dass es sich offenbar nicht um ein Versehen gehandelt hatte, da ihre Geldbörse verschwunden war. Die vermeintliche Taschendiebin hatte da bereits Fersengeld gegeben, eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Geschehen oder den flüchtigen Personen unter der Rufnummer 02131-300-0 entgegen.

An Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, gibt es auch Taschendiebe. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Rollator, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen erhält man auf der Internetseite https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe.

