POL-PDKL: Rollerfahrer touchiert und geflüchtet

Lauterecken (ots)

Leichte Verletzungen des Fahrers und Beschädigungen an seinem Roller sind die Folgen eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagmittag. Der Unfallverursacher "entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle". Die Polizei in Lauterecken bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. Der 43-jährige Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad den Feldwirtschaftsweg zwischen Windhofstraße und Geisenrech hinunter. Um 12:45 Uhr wurde er in einer langgezogenen leichten Kurve von einem vermutlich hellen PKW überholt. Beim Vorbeifahren touchierte der PKW leicht den linken Arm des Zweiradfahrers. Hierdurch stürzte der 43-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Graben. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Geschädigte konnte keine weiteren Hinweise zu dem zweiten Verkehrsteilnehmer machen. |pilek-AH

