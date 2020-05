Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch wegrollenden PKW

Northeim (ots)

Northeim, Waldschänkenweg, Mittwoch, 06.05.2020, 15:35 Uhr

NORTHEIM (köh) - Eine 75- jährige Fahrzeugführerin aus Northeim stellte ihren PKW VW gestern Nachmittag im Waldschänkendweg am Fahrbahnrand ab ohne diesen gegen ein Weiterrollen ausreichend zu sichern. Aufgrund der örtlichen Gefällelage, rollte das Fahrzeug nach ihrem Verlassen rückwärts in Richtung Bundesstraße 3. Dabei streifte es einen geparkten PKW, rollte durch zwei Vorgärten und kam schließlich an der Grundstückgrenze an einem Findling zum Stehen. An beiden Fahrzeugen sowie den Vorgärten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

