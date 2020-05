Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheune durch Feuer beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Wolperode, Mittwoch, 06.05.2020, 15.10 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 06.05.2020, 15.10 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein Brand in einer Scheune, in Bad Gandersheim, Wolperode gemeldet. Aufgrund des schnellen Eingreifens des 48-jährigen ortsansässigen Scheunenbesitzers konnte das Feuer in der Scheune noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An der Scheune entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden durch die Polizei Bad Gandersheim aufgenommen.

