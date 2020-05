Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ippensen, Mittwoch, 06.05.20, 17.20 Uhr

EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 06.05.2020, 17.20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Einbecker mit seinem Pkw, VW Phaeton die L487 aus Garlebsen kommend in Rtg. Greene. In der Ortschaft Ippensen musste eine vorausfahrende 74-jährige Kalefelderin mit ihrem Renault Clio verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte der Einbecker zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw der Kalefelderin auf. Die Kalefelderin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 EUR

