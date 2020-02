Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw mit Anhänger flüchtet

Salmtal (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein Pkw mit Anhänger in Salmtal vom Parkplatz des Edeka-Marktes auf die Salmstraße in Richtung Ortsmitte ein. Hierbei kam das Gespann etwas zu weit nach rechts und touchierte einen abgestellten Pkw, BMW. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell