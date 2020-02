Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Randalierer schläft seinen Rausch in der Gewahrsamszelle aus

Piesport (ots)

Am Sonntag, 23.02.2020, 03.10 Uhr, wurde bei der Polizei Bernkastel-Kues eine randalierende Person bei einer Karnevalsveranstaltung in der Halle in Piesport gemeldet. Im Rahmen der Unterstützung durch die Polizei Wittlich wurde der 25-jährige Verantwortliche zur Verhinderung weiterer Störungen mit zur Dienststelle genommen und ins Gewahrsam eingeliefert, damit er dort seinen Rausch (2,6 Promille) ausschlafen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell