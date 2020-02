Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hetzerath (ots)

In der Zeit von Freitag, 21.02.20, 10:00 Uhr bis Samstag, 22.02.20, 13:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Buhnertstraße in Hetzerath ein. Da derzeit keine Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit vorliegen werden Zeugen gebeten, entsprechende Wahrnehmungen bei der Polizei Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell