Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtumzug

Bengel (ots)

Am Freitag, 21.02.2020, fand der Nachtumzug in Bengel statt. Am Umzug nahmen 18 Wagen und acht Fußgruppen teil, die Besucherzahl wird auf etwa 1.500 geschätzt. Durch den Veranstalter wurden zwei Wagen die Teilnahme verweigert, da erforderliche Unterlagen bzw. Auflagen nicht erfüllt wurden. Das Handeln des Veranstalters wurde als vorbildlich angesehen, weil die Sicherheit aller Umzugsteilnehmer im Vordergrund stand. Die Karnevalsveranstaltung wurde anschließend in der Turn-/Gemeindehalle bis ca. 03.00 Uhr fortgeführt. Die vor Ort befindlichen Security-Kräfte und des Rettungsdienstes hatten die Veranstaltung stets unter Kontrolle. Lediglich zwei Personen wurden vor Ort ambulant behandelt. Zu polizeilichen Einsätzen kam es nicht.

