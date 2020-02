Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung von Verkehrseinrichtungen am Hahnplatz in Prüm

Prüm (ots)

In der Nacht von Weiberdonnerstag, 20.02.2020, auf Freitag, 21.02.2020 wurden am Hahnplatz in Prüm mehrere Parkplatzsperrgitter aus ihren Verankerungen gehoben. Diese Absperrgitter sollten ein widerrechtliches Parken auf mehreren Privatparkplätzen verhindern. Die Täterin oder der Täter haben die kompletten Gitter aus der Bodenverankerung gehoben und beiseite gestellt. Wer Hinweise auf den Verursacher hat, soll sich bitte bei der Polizei Prüm melden.

