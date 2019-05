Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St.Ilgen: Opel Astra angefahren und geflüchtet

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf den Parkplätzen eines Cafes in der Paul-Ehrlich-Straße abgestellten Opel Astra beschädigte am Samstagvormittag ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken. Das Fahrzeug einer Autovermietung war zwischen 10.45 und 11.05 Uhr geparkt. Ohne sich um eine Schadensregulierung - Schaden entstand in Höhe von 2.000 Euro - zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06222/57090 sachdienliche Hinweise entgegen.

