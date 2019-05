Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mannheimer Stadtfest verlief bei bestem Wetter friedlich

Mannheim-Innenstadt (ots)

Das Mannheimer Stadtfest, das von Freitag, 24. Mai bis Sonntag, 26. Mai im Bereich des Paradeplatzes, den Planken und am Wasserturm stattfand, verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Das Stadtfest wurde nach Aussage des Veranstalters täglich von 100.000 bis 125.000 Menschen besucht, die bei bestem Wetter überwiegend friedlich feierten.

Erstmals war auch der Münzplatz beim Stadtquartier Q 6/ Q 7 in die Festmeile mit einbezogen. Zudem fanden zeitgleich im Schneckenhof des Schlosses am Freitag und am Samstag Partys lokaler Radiosender statt. Für die jüngeren Besucher fand auf den Kapuzinerplanken ein Kinderfest statt.

Während am Freitagabend Verkehrsmaßnahmen in Form von kurzzeitigen Sperrungen am Friedrichsring vor dem Wasserturm erforderlich waren, konnte hierauf an den Folgetagen verzichtet werden. Der Fußgängerüberweg vom Plankenkopf zum Wasserturm wurde in den Stoßzeiten zwischen 20 Uhr und 24 Uhr durch Polizeikräfte überwacht.

Im Veranstaltungszeitraum mussten von der Polizei lediglich wenige Straftaten, wie Beleidigungen, Diebstähle und Körperverletzungen registriert werden. Im Zusammenhang mit Streitigkeiten wurden rund 10 Personen Platzverweise erteilt.

Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr beschädigte ein alkoholisierter 36-jähriger Festbesucher am Wasserturm ein Polizeifahrzeug. Er konnte wenig später festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

