Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Schwellbrand in einer Toilette

Mannheim (ots)

Sonntagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es in einer Toilette im 2. Obergeschoss des Anwesens L 13 Nr. 9 zu einem Schwellbrand. Ursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einem Wasserboiler. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Um zur Brandörtlichkeit vorzudringen musste eine verschlossene Tür gewaltsam geöffnet werden. Durch den Schwellbrand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000.- Euro. In dem Bürogebäude befanden sich keine Personen.

