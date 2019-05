Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld

Alkoholisiert Unfall verursacht

eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Mit über 2 Promille war am Samstagmittag ein Ford-Fahrer in der Gebweilerstraße unterwegs, als er gegen 15.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammenstieß. Der 53-jährige VW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt. Bei dem 41-jährigen Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste der aus Rumänien stammende Tourist eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er weiterziehen durfte.

