Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Betrunkener Autofahrer versucht zu flüchten

Mannheim (ots)

Bei der Streifenfahrt am Sonntagmorgen fiel den Beamten des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in der Käfertaler Straße ein Fahrzeug auf, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrzeugführer zum Zwecke einer Verkehrskontrolle an. Als sie gerade aus dem Streifenwagen ausstiegen und sich dem Fahrzeug näherten, gab der Fahrer Gas und versuchte sich durch Flucht, der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten eilten zum Streifenwagen zurück und nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten das Fahrzeug in der Langstraße stellen. Grund der Flucht war vermutlich die Alkoholisierung des Fahrers mit 1,5 Promille. Ihm wurde der Führerschein entzogen und er erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

