Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Berichtigung zur Täterfestnahme bei Einbruch in Sozialstation

Mannheim (ots)

Entgegen der Erstmeldung war der Einbruch nicht in einer Sozialstation in Ladenburg sondern in der Evangelischen Sozialstation Mannheim Süd e.V. in der Freiburger Straße in Mannheim-Seckenheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell