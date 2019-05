Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Personen in Gewahrsam genommen, weitere Geschädigte gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Samstag gegen 10.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, da offensichtlich betrunkene Personen unterhalb des Bahnhofs Kirchheim unterwegs wären und sie befürchtete, dass diese ins Gleisbett stürzen könnten.

Gleichzeitig meldeten sich weitere Bürger, dass die Personengruppe geparkte Fahrzeuge beschädigen würde.

In der Bürgerstraße/ Wingertstraße konnten Streifenbeamte einen 22- und einen 27-jährigen Mann als Tatverdächtige feststellen.

Außerdem wurde festgestellt, dass im Bereich Hardtstraße/ Wingertpfad/ Bürgerstraße an mehrere Fahrzeuge die Heckscheibenwischer beschädigt wurden.

Die zwei Tatverdächtigen und noch zwei weitere Personen aus der fünfköpfigen Gruppe verhielten sich gegenüber den Beamten hoch aggressiv, schwankten stark und hatten eine verwaschene Aussprache. Offensichtlich standen sie erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Aufgrund dessen wurden sie in Gewahrsam genommen und in Zellen untergebracht. Ein Alkoholtest wurde abgelehnt, ihre Aggressionen lebten die in Gewahrsamgenommenen in den Zellen aus, dort sprangen sie regelmäßig gegen die Zellentüren und tobten herum.

Die vier Personen wurden am frühen Abend wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Heidelberg-Süd sucht nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten, bei denen die Autos beschädigt wurden. Diese mögen sich unter 06221 34180 melden.

