Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in die Räumlichkeiten des Tierschutzvereins Heidelberg

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Samstag mit einem Backstein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Tierschutzvereins Heidelberg in der "Speyerer Schnauz". Lediglich ein geringer Betrag aus einer Spendenkasse wurde entwendet. In welcher Höhe jedoch Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag, ca. 17 Uhr und Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu verständigen.

