Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 30. und 31.08.2019

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld: Am 30.08., 07:50-15:30 Uhr, ist es im Bereich der Straße "An den Eschenbacher Teichen", Höhe dortiger Kindergarten, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hier wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw, Citroen C4 (grau), am linken hinteren Kotflügel durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

Altenau: Am 31.08., gegen 14:20 Uhr, befährt eine 19jährige Kradfahrerin mit ihrem Fahrzeug die B498 in Rtg. Altenau. In einer Rechtskurve (Höhe Anleger Weißwasserbrücke)verliert sie auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Krad, stürzt auf die Fahrbahn und rutscht nach links in die Leitplange. Die Kradfahrerin wird durch den angeforderten Rtw schwerverletzt ins Krankenhaus Goslar verbracht.

Hahnenklee/ Auerhahn: Am 31.08., gegen 16:30 Uhr, ist es im Bereich der B241, Höhe Auerhahn, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen. Alle Beteiligte fahren in Rtg. Cl.-Zellerfeld. Der erste Pkw-Führer will mit seinem Fahreug nach links auf den dortigen Perkplatz einfahren und betätigt den Fahrtrichtungsanzeiger. Der zweite Fahrzeugführer bemerkt dies sehr spät, kann sein Fahrzeug aber noch zum Stehen bringen. Der dritte bemerkt den Vorfall zu spät und fährt auf den zweiten Pkw auf. Durch den Aufprall werden alle Fahrzeuge zusammengeschoben. An allen Pkw entsteht Sachschaden. Zwei Personen werden verletzt. Ausgetretene Betriebsstoffe werden durch die "Freiwillige Feuerwehr Hahnenklee-Bockswiese" gebunden und aufgenommen.

Dunker, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell