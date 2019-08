Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 30.08.2019

Goslar (ots)

Unfallflucht / Seesen - Engelade

Am Dienstag 27.08.2019, gegen 19:35 Uhr, befuhr ein Lkw die Straße Am Kirchensiek in Engelade und streifte den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Ein Zeuge kann das Heck des Lkw teilweise fotografieren. Ermittlungen dauern an.

